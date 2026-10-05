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МОСИНФОРМ

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МГПУ: от поступления до работы в школе — как сегодня устроен путь будущего учителя

МГПУ: от поступления до работы в школе — как сегодня устроен путь будущего учителя

Фото: mos.ru/donm Московский городской педагогический университет (МГПУ) уже более 30 лет готовит специалистов для столичной системы образования.

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