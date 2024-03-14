РИАМО - 14 мар. Президент фонда исторических исследований «Основание» и военный эксперт Алексей Анпилогов считает, что бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного назначили на место посла в Лондоне в попытке «спасти» его.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии