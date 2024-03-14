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Залужного вернут в Киев, чтобы подписать мир с Россией — военный эксперт

Залужного вернут в Киев, чтобы подписать мир с Россией — военный эксперт

РИАМО - 14 мар. Президент фонда исторических исследований «Основание» и военный эксперт Алексей Анпилогов считает, что бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного назначили на место посла в Лондоне в попытке «спасти» его.

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