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НБА. «Филадельфия» против «Лейкерс», «Даллас» играет с «Милуоки» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 10 матчей. Проигравшая три матча подряд «Филадельфия» примет на своей площадке «Лейкерс».

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