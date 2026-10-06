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Главного тренера ХК "Металлург" отстранили от работы: у Разина конфликт с игроками

Главного тренера ХК "Металлург" отстранили от работы: у Разина конфликт с игроками

Переговоры между тренерским штабом и игроками результата не дали. Руководство клуба приняло решение о временном отстранении главного тренера Андрея Разина, однако подчеркивает, что "это не окончательный вердикт".

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