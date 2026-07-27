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Всё о женщинах

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НовГУ: носители русского языка оказались эмоциональнее носителей английского

НовГУ: носители русского языка оказались эмоциональнее носителей английского

Ученые НовГУ, проанализировав фразеологизмы русского и английского языков, пришли к выводу, что носители русского «выплескивают» эмоции, не знают меры в радости и безутешны в горе, а английского сдержанны и невозмутимы, предпочитая скрывать кипящие в душе страсти, сообщили «Газете.

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