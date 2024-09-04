Как сложилась судьба звезды сериала "Не родись красивой" – современная Золушка или актриса одной роли?

Как сложилась судьба звезды сериала "Не родись красивой" актрисы Нелли Уваровой. Кто она – современная Золушка, добившаяся успеха, или актриса одной роли, редко появляющаяся на экране?Современный шоу-бизнес построен по принципу постоянного напоминания о себе: артист не может считаться "звездой", если не выдаёт один за другим информационные поводы.
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