Как сложилась судьба звезды сериала "Не родись красивой" – современная Золушка или актриса одной роли?

Как сложилась судьба звезды сериала "Не родись красивой" актрисы Нелли Уваровой. Кто она – современная Золушка, добившаяся успеха, или актриса одной роли, редко появляющаяся на экране?Современный шоу-бизнес построен по принципу постоянного напоминания о себе: артист не может считаться "звездой", если не выдаёт один за другим информационные поводы.