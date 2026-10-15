Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) получают денежные премии за отлов людей и принудительную отправку их на линию фронта.
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блядь,у вас столько оружия,а вы позволяете воровать себя как баранов ?!