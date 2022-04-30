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КИБЕР ФРОНТ Z отметил проблему политической неграмотности среди молодежи

КИБЕР ФРОНТ Z отметил проблему политической неграмотности среди молодежи

Штаб КИБЕР ФРОНТА Z продолжает свою работу в Санкт-Петербурге. Организаторы мероприятия пообщались с членом экспертного совета молодежного парламента при Госдуме РФ Дмитрием Махаевым, который отметил нехватку политической грамотности среди россиян.

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