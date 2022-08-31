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Нижегородец устроил ДТП с погибшим и четырьмя ранеными под Саратовом

Нижегородец устроил ДТП с погибшим и четырьмя ранеными под Саратовом

Как передает Госавтоинспекция региона, авария произошла 25 августа. В Ртищевском районе Саратовской области 25-летний нижегородец за рулем Mazda не пропустил машину на пересечении федеральных трасс, что привело к столкновению с ВАЗ-2106 и Toyota.

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