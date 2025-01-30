В Государственной думе сообщили о росте контрафакта на маркетплейсах

Депутаты в данный момент готовят новый закон об электронной торговле Расширение перечня продукции, которая подлежит обязательной маркировке, а также возможность покупателей самим бесплатно сверяться с реестром сертификатов наведут порядок на маркетплейсах и поставят заслон контрафакту.