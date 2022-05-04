Захарова призвала не ориентироваться на заявления Киева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала перспективы переговоров с Киеврм и призвала не ориентироваться на заявление украинских властей, так как они, по мнению Захаровой, часто меняют мнение.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала перспективы переговоров с Киеврм и призвала не ориентироваться на заявление украинских властей, так как они, по мнению Захаровой, часто меняют мнение.
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