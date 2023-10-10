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Чья бы кобыла мычала": Путин сравнил главу Евросовета Мишеля с коровой, и впервые рассказал как Пашинян сдал Карабах

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Прошедшее в минувший четверг XX заседание Валдайского форума, надолго запомнится многим и будет разобрано, что называется "по косточкам".

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ПАШИНЯН - ПОЗОР АРМЕНИИ!!!... АРМЯНЕ, ГОНИТЕ ПРЕДАТЕЛЯ ИЗ АРМЕНИИ!!... СПАСАЙТЕ МНОГОСТРАДАЛЬНУЮ АРМЕНИЮ!!!
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1 д.
СО
Сергей Ожгибесов
Вообще то он назвал Мишеля животным самое подходящее определение этих уродов
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1 д.

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