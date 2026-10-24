Профессор Толкачев: Чтобы сделать апартаменты жильем, придется перекроить множество систем Полина Носова Фото: Максим Григорьев/ТАСС Материал комментируют: Елена Мищенко Сергей Толкачев Рынок столичных апартаментов накрылся — за 9 месяцев этого года было продано почти на 51,4% меньше лотов, чем в 2025 и на 54,7% меньше, чем в 2024.