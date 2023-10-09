Вторая за год партия самолетов Су-34 отправлена в армию России

Об исполнении гособоронзаказа сообщила госкорпорация «Ростех».Пресс-служба госкорпорации «Ростех» сообщила об отправки в войска новой партии фронтовых бомбардировщиков Су-34 – они прошли все испытания и готовы к выполнению боевых заданий.
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