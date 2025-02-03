Более 1100 спортивных мероприятий будут проведены в Новосибирской области в 2025 году

«Новый спортивный 2025 год уже стартовал достаточно ярко. Запланировано очень много мероприятий. Необходимо определить состав оргкомитетов, чтобы вести качественную подготовку проведения каждого мероприятия, не забывая про массовый спорт, про наши внутрирегиональные, любительские соревнования.