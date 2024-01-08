"Год сидели в Америке и нарисовались": Две певицы вызвали ярость - зачем их пустили в эфир?

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Комментарии
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Олег Щепанов
Как можно было пускать в эфир этих бандеровок?
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1 час.
Диана Константинова
Может наконец то наведут порядок на каналах, надоели те, кто нас ненавидит, но деньги наши их привлекают.
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26 мин.
ВS
Виктория SHATROVA
🥲🥲
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23 мин.

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