Уральские спортсмены стали призерами масс-старта «Тур де Ски»

Новогодний подарок своим болельщикам и сослуживцам принес четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски», чемпион мира 2021 года в скиатлоне, инструктор спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии старший лейтенант Александр Большунов, завоевав «серебро» в масс-старте на 15 км в этапе престижнейшей гонки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).