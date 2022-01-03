Твой континент

126 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНП
    идиотыСуд оштрафовал ро...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, подпольный бизнес.Склад с нелегальн...
  • Нина Белякова
    Да, похоже шизофрения накрывает верхний слой не только на Западе и США.«Бедным» запретят...

Уральские спортсмены стали призерами масс-старта «Тур де Ски»

Новогодний подарок своим болельщикам и сослуживцам принес четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски», чемпион мира 2021 года в скиатлоне, инструктор спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии старший лейтенант Александр Большунов, завоевав «серебро» в масс-старте на 15 км в этапе престижнейшей гонки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх