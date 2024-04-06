X сделала ИИ-бота Grok доступным для премиальных подписчиков В прошлом месяце ...

X сделала ИИ-бота Grok доступным для премиальных подписчиковВ прошлом месяце глава платформы X (бывшая Twitter) Илон Маск (Elon Musk) объявил о намерении сделать ИИ-бота Grok от принадлежащей ему компании xAI доступным для премиальных подписчиков социальной сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)