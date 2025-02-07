Как Юра Борисов и даже лучше: почему женщинам нравятся лысые мужчины

Пока одни мужчины копят на пересадку волос в Турции, женщины продолжают вздыхать по лысым мачо. Не так давно российский актер, номинант на премию «Оскар» Юра Борисов свел с ума западных (да и не только) зрительниц.
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