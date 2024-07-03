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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России зарегистрировали препарат для лечения рака простаты

В России зарегистрировали препарат для лечения рака простаты

Эффективность лекарства подтверждена всеми клиническими испытаниями В России зарегистрировали препарат на основе радия хлорида (223Ra) для лечения пациентов с кастрационно-резистентным раком предстательной железы с метастатическим поражением костей.

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