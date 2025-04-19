Названы регионы России с самыми низкими ценами на яйца перед Пасхой

Средняя цена десятка яиц к Пасхе по стране составляет 115 рублей.Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве России Ольга Борисова рассказала, в каком регионе можно купить десяток яиц за 45,2 рубля.
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