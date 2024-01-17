В 2024 года на БЦБК достроят необходимую для ликвидации отходов инфраструктуру

В Байкальске продолжается большая работа по ликвидации отходов целлюлозно-бумажного комбината. Напомним, что Федеральный экологический оператор притупил к работам на двух объектах комбината – территории цеха очистных сооружений (ЦОС) и полигоне «Бабхинский» – в июне 2023 года.