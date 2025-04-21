"Дело техники": в Раде назвали поворотный момент для Зеленского

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Если Владимира Зеленского заставят признать Крым российской территорией, то признание остальных регионов станет решенным вопросом, такое мнение выразил в своем Telegram-канале находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.