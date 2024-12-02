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Закон, порядок, государство

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Новый учебный год в Ракетных войсках стратегического назначения начался с вывода автономных пусковых установок ПГРК «Ярс» на маршруты боевого патрулирования

Новый учебный год в Ракетных войсках стратегического назначения начался с вывода автономных пусковых установок ПГРК «Ярс» на маршруты боевого патрулирования

Стратегические ракетчики вывели мобильный ракетный комплекс «Ярс» на полевые позиции, совершив при этом марши протяженностью до 100 километров, а также приступили к отработке вопросов по охране и обороне автономных пусковых установок.

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