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Китай

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Министры иностранных дел КНР и Ирана обсудили по телефону напряженность в отношениях между Израилем и Ираном

Пекин, 16 апреля /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян в понедельник провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили напряженность в отношениях между Израилем и Ираном.

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