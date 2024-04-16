Министры иностранных дел КНР и Ирана обсудили по телефону напряженность в отношениях между Израилем и Ираном

Пекин, 16 апреля /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян в понедельник провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили напряженность в отношениях между Израилем и Ираном.