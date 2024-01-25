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Володин: Студенческие годы — это время построения планов на будущее

Студенческие годы — это время для получения знаний и построения планов на будущее. Об этом 25 января заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении по случаю Дня российского студенчества, опубликованном на сайте палаты.

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