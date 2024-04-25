Страна и люди
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Страна и люди

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Антонов заявил, что нет оправдания передаче Киеву исподтишка ATACMS

Антонов заявил, что нет оправдания передаче Киеву исподтишка ATACMS

Уже осуществленные поставки дальнобойных тактических ракет ATACMS киевскому режиму, но недавно озвученные не имеют оправдания.

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Комментарии
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Иван Щукин
Вот и удивляет почему наши &quot;исподтишка&quot; не сбивают американские БПЛА с помощью которых наводятся эти ракеты на Российские города и территории, да и запускаются эти ракеты наверняка тоже с помощью пиндосов!?
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