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Католическая церковь выплатит жертвам сексуального насилия больше 300 миллионов долларов, но суммы вызвали новый скандал

Католическая церковь выплатит жертвам сексуального насилия больше 300 миллионов долларов, но суммы вызвали новый скандал

В Новом Орлеане начался новый этап одного из крупнейших дел о сексуальном насилии в Католической церкви США .

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