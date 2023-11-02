Картаполов намекнул на развертывание ядерного оружия после дератификации ДВЗЯИ

Россия, отозвав ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), имеет возможность привести свои стратегические силы в полную боевую готовность, если США начнут испытывать собственное ядерное оружие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии