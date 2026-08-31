Собянин рассказал о 32 новых электробусных маршрутах, запущенных в Москве

В будни пассажиры московских электробусов совершают свыше 1,2 миллиона поездок. Сергей Собянин сообщил, что в первом полугодии 2026 года в Москве запустили 32 новых электробусных маршрута и получили 43 электробуса нового поколения.
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