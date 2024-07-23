Ольга Зайцева: спортивные занятия с семьей помогают детям понять важность физических нагрузок

Совместные занятия спортом должны быть частью семейного досуга Занятие спортом всей семьей помогает не только укреплять здоровье, но и сближает людей, делает семьи более сплоченным, позволяет передавать традиции от поколения поколению и учит вместе преодолевать трудности, уверена двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева.
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