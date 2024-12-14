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Итоги жеребьевки отбора ЧМ-2026, золото и два серебра наших пловцов, Дегтярев избран главой ОКР, переписанный игрок «Боруссии», «Ман Сити» – №1 в рейтинге УЕФА и другие новости

1. Состоялась жеребьевка отбора ЧМ-2026 – Англия, Сербия и Албания попали в одну группу, Казахстан встретится с Бельгией.

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