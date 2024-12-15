Посольство Венгрии в Париже заминировали

Сообщение о самодельной бомбе в посольстве Венгрии в Париже получила местная полиция, 15 декабря сообщает министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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