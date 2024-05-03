В Северной Осетии в АМС Алагирского района состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов

Основной целью мероприятия стало воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, гордости и ответственности за свою страну, а также формирование уважительного отношения к основному документу гражданина России.
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