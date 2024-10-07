В Красноярске прошла Всероссийская конференция по обмену опытом и представлению лучших практик субъектов Российской Федерации в области финансового просвещения

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Красноярском крае приняла участие во Всероссийской конференции по обмену опытом и представлению лучших практик субъектов Российской Федерации в области финансового просвещения, которая прошла в Красноярске.
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