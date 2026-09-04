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Воронежские новости

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Новые улицы утвердили в Железнодорожном и Советском районах Воронежа

Новые улицы утвердили в Железнодорожном и Советском районах Воронежа

Комиссия по культурному наследию утвердила 11 новых названий улиц и проездов. В Железнодорожном районе теперь есть улица Леонида Антипко и проезд Цветущий.

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