Galax выпустит 50 эксклюзивных видеокарт GeForce RTX 4090 20th Anniversary Carbon Fiber Edition за $2880 Ко...

Galax выпустит 50 эксклюзивных видеокарт GeForce RTX 4090 20th Anniversary Carbon Fiber Edition за $2880Компания Galax представила видеокарту GeForce RTX 4090 20th Anniversary Carbon Fiber Edition, которая будет выпущена очень ограниченным тиражом всего в 50 экземпляров.