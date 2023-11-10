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Galax выпустит 50 эксклюзивных видеокарт GeForce RTX 4090 20th Anniversary Carbon Fiber Edition за $2880 Ко...

Galax выпустит 50 эксклюзивных видеокарт GeForce RTX 4090 20th Anniversary Carbon Fiber Edition за $2880 Ко...

Galax выпустит 50 эксклюзивных видеокарт GeForce RTX 4090 20th Anniversary Carbon Fiber Edition за $2880Компания Galax представила видеокарту GeForce RTX 4090 20th Anniversary Carbon Fiber Edition, которая будет выпущена очень ограниченным тиражом всего в 50 экземпляров.

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