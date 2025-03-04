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Алтайским гидам советуют не тянуть с аттестацией, чтобы не подвергать опасности туристов

Алтайским гидам советуют не тянуть с аттестацией, чтобы не подвергать опасности туристов

Аттестованным гидам также придется подтверждать квалификацию раз в пять лет 73 экскурсовода прошли аттестационный экзамен в Алтайском крае, по данным управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

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