Эксперт исключила возможность побега семьи Усольцевых на вертолёте

Семья Усольцевых пропала в тайге Красноярского края 28 сентября 2025 года. Эксперт-авиадиспетчер Ольга Комиссарова утверждает, что побег на вертолёте невозможен.
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