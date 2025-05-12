The Guardian: Полиция расследует обстоятельства пожара в доме Стармера в Лондоне Кир Стармер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Suker Дом британского премьер-министра Кира Стармера загорелся на севере Лондона.
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