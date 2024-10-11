СК: Уголовное дело возбудили после убийства полицейского в Ингушетии

Следователи в Ингушетии завели уголовное дело в связи с посягательством на жизнь сотрудников правоохранительных органов после нападения на машину замруководителя Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Адама Хамхоева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии