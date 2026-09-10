Поел и заработал: в Астрахани парень обогатился за счет кражи у новой знакомой

Ему грозит до 5 лет колонии. В отдел полиции № 2 УМВД по г. Астрахани поступило заявление 20-летней жительницы Ленинского района.
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