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Пункт-А

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Поел и заработал: в Астрахани парень обогатился за счет кражи у новой знакомой

Поел и заработал: в Астрахани парень обогатился за счет кражи у новой знакомой

Ему грозит до 5 лет колонии. В отдел полиции № 2 УМВД по г. Астрахани поступило заявление 20-летней жительницы Ленинского района.

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