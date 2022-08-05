Уникальный телефон Nokia 5710 XpressAudio со встроенными наушниками поступил в продажу. Цена оказалась выше заявленной

Около месяца назад компания Nokia представила ряд смартфонов для поклонников постарше, включая раскладушку Nokia 2660 Flip, которая получила зарядную станцию, и музыкальный телефон Nokia 5710 XpressAudio.
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