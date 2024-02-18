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Банк России не менял прогноз средней цены нефти Brent на 2024 год

Банк России не менял прогноз средней цены нефти Brent на 2024 год

Банк России не менял прогноз средней цены нефти Brent на 2024 год Татьяна АрестоваТорги 16 февраля закончились с ценой нефти Brent в 83,3 доллара за баррель.

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