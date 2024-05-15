Надежный турбодизель, крепкая ходовая, привод 4x4: этот «японец» прослужит вам долго

Если вы мечтаете о рамном внедорожнике с пробегом, а потратить на него готовы не больше 2 млн рублей, то самым свежим вариантом окажется Mitsubishi Pajero Sport – такой автомобиль можно подобрать 2014 года выпуска.
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