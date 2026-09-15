Штрафы за выпас скота в неположенных местах введут в Приангарье

Вопросы введения штрафов за выпас скота в неположенных местах и увеличения штрафов за нарушение общественного порядка обсудили на заседании комитета Законодательного собрания Иркутской области по государственному строительству под руководством Виталия Перетолчина.
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