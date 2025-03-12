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Царьград

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Перспективный? Дойдёт ли курс рубля до отметки 80

Перспективный? Дойдёт ли курс рубля до отметки 80

Эксперты назвали причины, влияющие на укреплениеРубль укрепляется. На рынке Форекс зафиксировано значение 85,95 за доллар.

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