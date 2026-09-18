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Собянин поблагодарил московских врачей за помощь бойцам СВО

Собянин поблагодарил московских врачей за помощь бойцам СВО

Мэр Москвы Сергей Собянин и статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева посетили госпиталь для ветеранов войн № 3 (ГВВ № 3), где лечатся и проходят реабилитацию участники специальной военной операции (СВО) .

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