Чтиво выходного дня. Добрые люди из Читателей обратили внимание на нездоровое поветрие последних недель, десятки эпизодов диверсий и террористических актов, совершаемых.
«Биологические дроны», обманутые мошенниками...
Комментарии
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Пульхерия Djem
Не берите трубку, если номер не из ваших контактов! Обманутые старики и всякие недоросли должны нести ответственность однозначно по статьям УКРФ!!!
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1 д.
Игорь Васиков
"Несчастные обманутые овечки" должны нести полную ответственность!
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1 д.
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