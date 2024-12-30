«Биологические дроны», обманутые мошенниками...

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Пульхерия Djem
Не берите трубку, если номер не из ваших контактов! Обманутые старики и всякие недоросли должны нести ответственность однозначно по статьям УКРФ!!!
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1 д.
Игорь Васиков
&quot;Несчастные обманутые овечки&quot; должны нести полную ответственность!
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1 д.

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