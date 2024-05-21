В России предлагается ввести самозапрет на совершение сделок с недвижимостью

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) концептуально поддержала разработку законопроекта о введении механизма самозапрета на совершение сделок с недвижимостью, пишет ТАСС со ссылкой на ответ ведомства члену комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергею Колунову.